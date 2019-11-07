"Копенгаген" – "Динамо": онлайн решающего матча киевлян за первое место в Лиге Европы

"Копенгаген" vs "Динамо" / Фото: Reuters

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В четверг, 7 ноября, на 38-тысячном стадионе "Паркен" проходит матч четвертого раунда Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Динамо". Начало – в 19:55 по киевскому времени. Две недели назад на НСК "Олимпийский" эти команды расписали ничью 1:1, после чего делят первое место в группе В. Но это отнюдь не гарантирует им выход в 1/16 Лиги Европы, так как в спину чемпионам Дании и вице-чемпионам Украины дышит шведский "Мальме". Следовательно, каждому из соперников сегодня крайне желательна победа.

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"КОПЕНГАГЕН" – "ДИНАМО" – 0:0

Напомним, в предыдущем туре Лиги Европы "Динамо" уже на второй минуте пропустило от кипрского нападающего "Копенгагена" Сотириу. От поражения киевлян спас гол Шабанова во втором тайме.

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Турнирное положение в группе В

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 3 1 2 0 3-2 5 2 ДИНАМО К 3 1 2 0 2-1 5 3 МАЛЬМЕ 3 1 1 1 3-3 4 4 ЛУГАНО 3 0 1 2 1-3 1

Сегодняшний матч – особенный для Бенджамина Вербича. Вингер "Динамо" возвращается на стадион, который был родным для него до переезда в Киев.

СЕРИЯ "КОПЕНГАГЕНА". Датчане в этом еврокубковом сезоне дома еще не проигрывали: одна ничья и три победы.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ. По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав "Динамо" стоит почти сто миллионов евро. "Львы" из Копенгагена – более чем в два раза дешевле. Две недели назад эта разница в стоимости соперников никак не отразилась в счете на табло. Посмотрим, как будет на сей раз.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ "КОПЕНГАГЕН" – "ДИНАМО"

"КОПЕНГАГЕН": Йонссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо – Стаге, Зека, Фишер – Сантос, Сотириу, Фальк"ДИНАМО": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Накануне матч с "Динамо" греческий полузащитник "Копенгагена" Зека продлил контракт с клубом до 2023 года:

Как "Динамо" добиралось в Копенгаген

Котировки на матч "Копенгаген" – "Динамо". У букмекеров "Копенгаген" – небольшой фаворит матча. На его победу установлен коэффициент 2.55, на ничью – 3.15, на победу "Динамо" – 3.05. Иными словами, вероятность выигрыша поединка на "Паркене" хозяевами оценивается в 38 процентов, ничейного исхода – в 30 процентов, выигрыша киевлян – в 32 процента.

Заявления перед матчем "Копенгаген" – "Динамо"

"Нельзя назвать какую-то одну причину, почему мы не победили "Копенгаген" в Киеве. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, дал сопернику уверенность, мы, наверное, не были готовы к такому началу. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что на "Олимпийском" мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся в предстоящем матче это исправить. Каких изменений в игре удалось добиться после назначения главным тренером "Динамо"? После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пройденном пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка", – говорит перед игрой с "Копенгагеном" главный тренер киевлян Алексей Михайличенко

"Мы выйдем на игру с целью заработать три очка, но не уверены, что нам удастся обыграть Динамо. Это очень хорошая команда с сильными игроками. Возможно, и ничья будет хорошим результатом для нас – но если у нас при этом будет больше моментов, то мы останемся недовольными. Думаю, игра будет похожа на ту, что была две недели назад в Киеве", – заявил перед матчем с "Динамо" главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен

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Напомним, накануне чемпион Украины "Шахтер", проигрывая 1:3, вырвал ничью 3:3 в сумасшедшем матче ЛЧ с загребским "Динамо" на его поле:

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