"Копенгаген" – "Динамо": видео голов и ярких моментов матча

Копенгаген - Динамо / Фото: Reuters

"Динамо" киев играет в матче Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок проходит в Дании. Мы ведем онлайн матча Копенгаген – "Динамо" с яркими моментами.

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"Копенгаген" – "Динамо" 1:0

Гол:- 4 Стаге

Киевляне пропустили уже в начале поединка. Стаге результативно замкнул передачу с углового.

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Позже Виктор Цыганков не смог реализовать пенальти:

Во вчерашнем феерическом матче в Загребе, где "Шахтер" спасся от поражения в добавленное время, статистические показатели оказались на стороне чемпиона Украины. Поэтому неудивительно, что донецкие игроки не только радуются, что отыгрались, но и отмечают, что рассчитывали в этом поединке на успех. Смотрите, как развивались события на "Максимире".

Несмотря на то, что счет в итоге оказался ничейным, гости нанесли почти вдвое больше ударов, чем хозяева. У "Динамо" – 9 ударов по воротам, из них 5 – в створ, тогда как у "Шахтера" – 16 и 8 соответственно. Неудивительно, что ассистент главного тренера Дарио Срна считает, что украинцы должны были победить.

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