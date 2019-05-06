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"Копенгаген" досрочно стал чемпионом Дании по футболу

6 мая, 09:23

Для клуба – это 13-й чемпионский титул в истории

"Копенгаген" досрочно взял титул
"Копенгаген" досрочно взял титул. Фото: Twitter

Футболисты "Копенгагена" досрочно стали чемпионами Дании. Титул был оформлен после того, как "Копенгаген" в 7-м туре плей-офф чемпионов у себя дома обыграл "Брондбю" со счетом – 3:2, а его основной конкурент в борьбе за "золото", "Мидтьюлланн", на выезде проиграл "Оденсе" – 1:3. Разрыв между командами увеличился до 14 очков за 3 тура до конца сезона (82 очка у "Копенгагена" против 68 у "Мидтьюлланна").

Это 13-й чемпионский титул в истории "Копенгагена". В сезоне-2017/18 чемпионом Дании стал как раз "Мидтьюлланн", а "Копенгаген" был лишь четвертым.

INSTAGRAM (@fc_kobenhavn)

За последние 11 лет "Копенгаген" стал чемпионом страны в 7-й раз. Еще два титула за это время завоевал "Мидтьюлланн", по разу чемпионами становились "Норшелланн" и "Ольборг".

Напомним, что недавно в чемпионате Дании произошел довольно неординарный случай. В матче команд нижней части турнирной таблицы "Вайле" - "Орхус" украинец Владлен Юрченко забил гол с нарушением правил честной игры. Однако его партнеры проявили благородство и тут же дали соперникам забить мяч в пустые ворота. 

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Тег футбол, чемпионат Дании

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sport24.ru

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