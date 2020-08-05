"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": где смотреть матч Лиги Европы

В среду, 5 августа, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и турецким "Истанбул Башакшехир". Матч состоится на стадионе "Телла Паркен" в Копенгагене и начнется в 19:55 по киевском времени. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете. "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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В первом матче в Турции "Истанбул" одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Эдина Вишчи с пенальти на 88-й минуте встречи. В ответном матче их может устроить и ничья, либо поражение в один мяч, но в этом случае турки должны обязательно отличиться сами.

Если же после 90 минут матча в Дании счет на табло будет 1:0, нас ждет дополнительное время. А если и за это время команды не смогут определить сильнейшего, то судьбу путевки в четвертьфинал определит серия послематчевых пенальти.

Кстати, в 1/4 финала победитель пары "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" встретится с сильнейшей командой противостояния "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК. Учитывая, что в первом матче англичане на выезде разгромили соперника 5:0, ответная встреча мало что решает. Онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК есть на нашем сайте.

Букмекеры с минимальным превосходством отдают предпочтение "Копенгагену": коэффициент на победу хозяев поля в основное время – 2.70, на ничью – 3.30, на победу "Истанбула" – 2.75. В то же время фаворитом на проход в следующий раунд являются турки: коэффициент на это равняется 1.21 против 4.70 на "Копенгаген".

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Где смотреть матч "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир":

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Смотрите, как команды играли между собой в первом матче:

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