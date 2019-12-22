Кореец Сон из "Тоттенхэма" вошел в историю чемпионата Англии, подставив Моуринью

Нападающий "шпор" стал первым футболистом АПЛ в этом веке, получившим три красные карточки за один год

Моуринью и Сон Хын Мин / Фото: Reuters

Корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин получил удаление на 62-й минуте матча с "Челси", отмахнувшись ногой от Антонио Рюдигера, и вошел в историю английской Премьер-лиги со знаком минус. Как мы писали, в меньшинстве "Тоттенхэм" проиграл "Челси" 0:2, упустив шанс подняться в зону Лиги чемпионов. При этом коуч "Челси" Фрэнк Лэмпард одолел своего бывшего тренера – Жозе Моуринью.

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Как сообщает Gracenote Live, кореец Сон Хын Мин стал первым футболистом чемпионата Англии с 1997 года, который получил три прямые красные карточки за календарный год. Единственный раз до этого таким же достижением отличился игрок "Ковентри Сити" Дион Даблин. Но это было еще в прошлом веке.

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Напомним, ранее арбитр удалил Сон Хын Мина во время матча с "Эвертоном" (1:1). Кореец совершил подкат, который привел к страшной травме португальского полузащитника "ирисок" Андре Гомеша.

Смотрите, за что Сон Хын Мин получил первую красную карточку в году

А вот как забиваетСон Хын Мин

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