Кореец Сон из "Тоттенхэма" вошел в историю чемпионата Англии, подставив Моуринью

Корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин получил удаление на 62-й минуте матча с "Челси", отмахнувшись ногой от Антонио Рюдигера, и вошел в историю английской Премьер-лиги со знаком минус. Как мы писали, в меньшинстве "Тоттенхэм" проиграл "Челси" 0:2, упустив шанс подняться в зону Лиги чемпионов. При этом коуч "Челси" Фрэнк Лэмпард одолел своего бывшего тренера – Жозе Моуринью.
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Как сообщает Gracenote Live, кореец Сон Хын Мин стал первым футболистом чемпионата Англии с 1997 года, который получил три прямые красные карточки за календарный год. Единственный раз до этого таким же достижением отличился игрок "Ковентри Сити" Дион Даблин. Но это было еще в прошлом веке.
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Напомним, ранее арбитр удалил Сон Хын Мина во время матча с "Эвертоном" (1:1). Кореец совершил подкат, который привел к страшной травме португальского полузащитника "ирисок" Андре Гомеша.
Смотрите, за что Сон Хын Мин получил первую красную карточку в году
А вот как забиваетСон Хын Мин
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