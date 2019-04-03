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Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Сегодня, 18:28

Во Францию бразилец приехал, чтобы встретиться с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе

Пеле и Мбаппе
Пеле и Мбаппе. Фото: AFP
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d1/0fd/5ca4d10fd2213.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d1/0fd/5ca4d10fd2213.jpg Футбол Во Францию бразилец приехал, чтобы встретиться с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе

Легендарный футболист Пеле доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки, сообщает RMC Sport. По сведениям источника, жизни легендарного футболиста ничего не угрожает. Окружение бразильца подтвердило информацию о его госпитализации из отеля, в котором он остановился, сказав, что это была предупредительная мера.

В Париж Пеле отправился, чтобы встретиться с форвардом "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе. На встрече трехкратный чемпион мира назвал себя фанатом 20-летнего француза.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Ранее мы писали, что босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. В 2017 году Райнхард Гриндель получил в подарок от украинского предпринимателя наручные часы стоимостью 6000 евро. Речь, как сообщает Spiegel, идет о Григории Суркисе, бывшем вице-президенте УЕФА. Гриндель не сообщил немецкому футбольному союзу о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок". 

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Тег футболист, Пеле

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