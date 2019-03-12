Король Турина: хет-трик Криштиану Роналду выводит "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Туринцы отыгрались после поражения на выезде благодаря трем голам португальской звезды
Итальянский "Ювентус" обыграл "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира. Матч состоялся в Турине на "Ювентус Стэдиум" и завершился со счетом 3:0. Настоящим героем встречи стал португальский нападающий Криштиану Роналду, оформивший в матче хет-трик. Мы проводили онлайн "Ювентус" – "Атлетико".
Португалец открыл счет в матче в первом тайме, а после перерыва отличился еще дважды. При этом второй мяч был засчитан после указки системы автоматического определения гола, которая подсказала арбитру, что мяч пересек линию после удара Криштиану. Третий и решающий гол в матче Роналду забил с пенальти.
До этого "Ювентус" в предыдущих трех матчах с "Атлетико" не только ни разу не побеждал, но и даже не мог забить испанскому клубу.
Ювентус – Атлетико – 3:0
Голы: Роналду (27, 49, 86, пен)
"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.
"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.
Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86).
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