Король Турина: хет-трик Криштиану Роналду выводит "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Туринцы отыгрались после поражения на выезде благодаря трем голам португальской звезды

Фото: AFP

Король Турина: хет-трик Криштиану Роналду выводит "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/82a/a02/5c882aa020e20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/82a/a02/5c882aa020e20.jpg 2019-03-12T23:56:00+02:00 Футбол Туринцы отыгрались после поражения на выезде благодаря трем голам португальской звезды

Итальянский "Ювентус" обыграл "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира. Матч состоялся в Турине на "Ювентус Стэдиум" и завершился со счетом 3:0. Настоящим героем встречи стал португальский нападающий Криштиану Роналду, оформивший в матче хет-трик. Мы проводили онлайн "Ювентус" – "Атлетико".

Португалец открыл счет в матче в первом тайме, а после перерыва отличился еще дважды. При этом второй мяч был засчитан после указки системы автоматического определения гола, которая подсказала арбитру, что мяч пересек линию после удара Криштиану. Третий и решающий гол в матче Роналду забил с пенальти.

До этого "Ювентус" в предыдущих трех матчах с "Атлетико" не только ни разу не побеждал, но и даже не мог забить испанскому клубу.

Ювентус – Атлетико – 3:0

Голы: Роналду (27, 49, 86, пен)

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Бонуччи, Жоау Канселу, Джан, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

"Атлетико": Облак, Хименес, Хуанфран, Арьяс (Витоло, 77), Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Гризманн.

Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86).

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