Королевская свадьба и скандальный развод: семейные драмы в спорте в 2019-м году

Зинченко и Лунин сделали предложения и услышали заветное "Да", а Памела Андерсон разошлась с футболистом

/ Фото: Instagram

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В украинском и мировом спорте в 2019 году произошло много ярких событий. Сейчас предлагаем вспомнить о личной жизни спортсменов.

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Зинченко: розы и предложение на стадионе

Футбольная Украина еще долго будет помнить события, которые произошли в Киеве на НСК "Олимпийский" в середине октября – наша национальная команда обыграла чемпионов Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020. Но после победы над Португалией особенными те дни стали для игрока сборной Александра Зинченко.

Полузащитник "Манчестер Сити" на следующий день сделал предложение своей девушке Владе Седан. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз.

"Самое главное "ДА" в моей жизни", – подписал фотографию игрок.

Об отношениях Александра и Влады стало известно летом этого года. После триумфального матча Украина – Сербия украинский футболист повторил поведение легендарного вратаря Икера Касильяса. Зинченко не сдержал эмоций и поцеловал журналистку каналов "Футбол".

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Лунин: рождественское предложение

Принадлежащий "Реалу" украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин, хоть и не на "Сантьяго Бернабеу", но также встал на одно колено перед своей возлюбленной Анастасией Томазовой.

Решился на такой шаг футболист в Рождество. Романтическое предложение руки и сердца Андрей сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Пара познакомилась в интернете. Сама Анастасия родом из Днепра, а по образованию архитектор. Кстати, в последние дни 2019 года появилась информация, что Лунин может отправиться в аренду в "Днепр-1", чтобы получить больше игровой практики. Да и невеста будет в родном для себя городе.

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Роналду: секретная свадьба

В ряды "женатиков" в этом году занес себя и звезда мирового масштаба – пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Месяцем ранее, перед приездом в столицу Украины, интернет взорвался сенсационной новостью – Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Португалец якобы предложил девушке выйти замуж во время поездки в Марокко, где живет близкий друг Криштиану Роналду кикбоксер Бадр Хари. Отмечалось, что пара не стала афишировать торжественное событие из-за резко ухудшившихся отношений между Джорджиной и мамой футболиста Долорес Авейру.

Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре 2016 года в парижском Диснейленде. Познакомились они на вечеринке известного бренда одежды, в котором работала Родригес. Сейчас Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина, а еще у пары есть трое старших детей от суррогатных матерей.

Джорджина Родригес в бассейне

Надаль: "королевская" свадьба

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль после 14-ти лет отношений со своей девушкой решился на важный шаг. Первая ракетка мира отпраздновал свадьбу с Марией Франциской Перелло на Майорке. На церемонию были приглашены более 300 гостей, среди которых – бывший король Испании Хуан Карлос.

Интересно, что всех гостей попросили прибыть на свадьбу без телефонов, а полиция следила, чтобы никто не запускал дроны над поместьем, где проходила церемония. Банкетное меню приготовили местные "мишленовские" повара.

Пара начала встречаться с декабря 2005 года, хотя знакомы они были еще со школьных времен. С тех пор они стали неразлучны, Мария очень близка к семье Надаля, а особенно дружна с его бабушкой.

Почти три года им удавалось скрывать свои отношения от прессы и лишь с 2010 года ее стали замечать на матчах Надаля в компании матери теннисиста Аны Марии Надаль.

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Памела Андерсон: развод с футболистом

2019 год запомнился и скандальным разводом. Летом распался союз американской модели Памелы Андерсон и ее молодого бойфренда игрока "Фенербахче" Адиля Рами. Красотка написала в Instagram откровенный пост о расставании, обвинив футболиста в измене и назвав его лжецом и монстром.

Любовная история Памелы и Адиля длилась около двух лет. Андерсон вскоре после начала романа переехала к бойфренду во Францию. За время отношений они успели один раз расстаться, но потом помирились. По словам Памелы, Адиль на протяжении всех этих двух лет изменял ей со своей бывшей девушкой – матерью двоих его детей.

Также модель рассказала, что спортсмен был слишком ревнив, применял к ней физическое насилие и даже сломал ей кисть руки, слишком сильно ее сжав.

Также смотрите, как отыграл свою свадьбу Месут Озил:

Свадьба Месута Озила. Фото AFP

Все подробности в спецтеме Итоги 2019 года в спорте

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