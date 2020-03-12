Коронавирус атакует: футбольное Евро-2020 снесут на год, чтобы доиграть Лигу чемпионов – СМИ

Чемпионат Европы по футболу-2020 года с большой долей вероятности перенесут из-за коронавируса. Об этом сообщает французское издание L'Équipe. По информации источника, директория УЕФА на следующей неделе объявит о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный период. Также Евро-2020 сместят с этого лета на следующее – 2021 года.

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Перенос Евро-2020, который должно пройти с 12 июня по 12 июля, даст УЕФА возможность завершить еврокубковые турниры нынешнего сезона. Однако могут возникнуть и некоторые сложности, так как ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира именно в 2021 году. И тут ключевым футбольным организациям придется договариваться, чтобы состыковать свои календари.

Евро-2020 / Фото: Reuters Реклама

Напомним, что УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание ориентировочно 17 марта. Встреча руководства УЕФА и представителей всех 55 ассоциаций союза состоится в формате видеоконференции. Европейские СМИ также утверждают, что все европейские внутренние чемпионаты также будут приостановлены.

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Ранее сообщалось, что союз рассматривает решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. скоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

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