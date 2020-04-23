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Коронавирус бьет по Англии: клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона

23 апреля, 16:58

Максим Перепелица

Некоторые команды сомневаются в возможности организовать матчи

Все больше клубов из чемпионата Англии выступают за то, чтобы досрочно завершить сезон, приостановленный из-за коронавируса. На фоне пандемии некоторые команды сомневаются в возможности организовать матчи должным образом даже без зрителей. Кстати, самый быстрый гол в чемпионате Англии состоялся ровно год назад. Угадайте, на какой секунде?

В частности, клубы обеспокоены тем, как изолировать игроков и убедиться в том, что они не больны. Клубы осознают, что понадобится много тестов, но при этом возникает вопрос, этично ли расходовать их на футболистов, тогда как тесты нужны медикам и прочим службам. Кроме того, отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть.

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Ранее мы писали, чтов одноклубники Ярмоленко сватают Малиновского. По данным итальянских медиа, "Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты".

Смотрите, как Ярмоленко забивал Португалии

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чемпионат Англии коронавирус

Источник: Guardian

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