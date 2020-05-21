Коронавирус бьет по "дьяволам": долги знаменитого клуба выросли на 42 процента

Несмотря на убытки, в клубе не намерены отказываться от новых покупок

Из-за пандемии коронавируса долги английского "Манчестер Юнайтед" за первые три месяца 2020 года выросли на 127,4 миллиона фунтов. Рост составил 45 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает Daily Mail. Ранее мы писали, что коронавирус заставил "дьяволов" изменить название клуба.

Сообщается, что общая сумма долга достигла 429 миллионов фунтов, а выручка снизилась на 19%, если сравнивать с прошлым годом.

Клуб также вернет вещателю английской Премьер-лиги около 15 миллионов фунтов, хотя в Англии пока еще не принято решение о продолжении или досрочном завершении сезона. В "МЮ" уже объявили, что снимают свой предыдущий прогноз на 2020 год, "учитывая сохраняющуюся неопределенность из-за COVID-19 и возникающих связанных с этим экономических и финансовых последствий". Также отмечается, что валовая сумма основного долга в долларах США остается неизменной.

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Несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, в клубе сообщили о прочной финансовой базе, что дает "Манчестер Юнайтед" приобрести необходимых футболистов предстоящим летом.

Ранее мы писали, что полиция вынудила вратаря "Манчестер Юнайтед" убрать детскую площадку возле дома. Аргентинец Серхио Ромеро не поскупился на яркий замок для детворы, но...

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