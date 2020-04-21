Коронавирус бьет по легендам: турнир памяти Лобановского в Киеве не состоится

Турнир памяти легендарного тренера должен был пройти в Киеве с 29 по 31 мая

Из-за пандемии коронавируса XVII Турнир памяти легендарного украинского тренера Валерия Лобановского, который должен был проходить с 29 по 31 мая в Киеве, был отменен. Соревнования перенесены на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что Турнир Валерия Лобановского было организован в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз – национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды – в 2009-м и 2019 годах.

Напомним, что из-за коронавируса УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года на следующее лето. Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах.

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Также пришлось перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на следующий год. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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