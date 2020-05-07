Коронавирус бьет по российскому футболу: в больнице владелец "Спартака" и зараженные в "Локомотиве"

Миллиардеру Федуну 64 года и он находится в группе риска

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заразился коронавирусом. 64-летний российский миллиардер был тут же госпитализирован и сейчас находится на лечении в больнице. Еще два случая заражения подтвердили и в московском "Локомотиве". Ранее мы писали, что игроки "Спартака" согласились на сокращение зарплат из-за коронавируса.

"Я в контакте с Леонидом Федуном. Насколько я понимаю из общения с ним, он надеется, что через неделю все будет нормально", – заявил бывший президент РФС Виталий Мутко

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Отметим, что Федун еще до болезни сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании "Лукойл" выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией переквалифицировали для приема пациентов с коронавирусом.

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А в московском "Локомотиве" подтвердили наличие коронавируса у двоих сотрудников. Один из заболевших работников клуба госпитализирован, второй лечится дома. И, скорее всего, это не последний удар по российскому футболу, так как ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в столице составляет около 300 тыс. человек.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место занимает "Зенит", на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят "Локомотив" и "Краснодар" (оба – 41).

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