Коронавирус бьет по украинскому футболу: расширение Премьер-лиги до 14 клубов – под угрозой

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как ситуация с коронавирусом может отразиться на футболе и количественном составе украинской Премьер-лиги, число участников которой в новом сезоне должно было бы вырасти с 12-ти до 14-ти. Ранее "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки.
"Проблемы будут, это сто процентов, – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Сергей Палкин. – Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелы будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой-второй лиг финансируются за счет продажи билетов, для них это очень сильный удар будет. А после коронавируса люди начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что все хорошо с коронавирусом, проблема преодолена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий"
"Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранилось. Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном, пострадают клубы первой лиги от этой ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует", – добавил генеральный директор "Шахтера"
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Ранее в горняцком клубе назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили "Шахтер". Ассистент главного тренера дончан Срна отметил Цыганкова, Миколенко, Шепелева и Шапаренко.
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