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Коронавирус бьет по украинскому футболу: расширение Премьер-лиги до 14 клубов – под угрозой

19 апреля, 23:10

Олег Люлька

По мнению гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, сохранить в чемпионате страны 12 команд уже будет за счастье

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как ситуация с коронавирусом может отразиться на футболе и количественном составе украинской Премьер-лиги, число участников которой в новом сезоне должно было бы вырасти с 12-ти до 14-ти. Ранее "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки.

"Проблемы будут, это сто процентов, – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Сергей Палкин. – Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелы будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой-второй лиг финансируются за счет продажи билетов, для них это очень сильный удар будет. А после коронавируса люди начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что все хорошо с коронавирусом, проблема преодолена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий"

Сергей Палкин

Сергей Палкин / Фото: Getty Images

"Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранилось. Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном, пострадают клубы первой лиги от этой ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует", – добавил генеральный директор "Шахтера"

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Ранее в горняцком клубе назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили "Шахтер". Ассистент главного тренера дончан Срна отметил Цыганкова, Миколенко, Шепелева и Шапаренко.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

"Шахтер" – "Динамо" (1:0): обзор последнего "классико" УПЛ

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин коронавирус премьер-лига

Источник: Канал Футбол

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