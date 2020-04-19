Коронавирус бьет по украинскому футболу: расширение Премьер-лиги до 14 клубов – под угрозой

По мнению гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, сохранить в чемпионате страны 12 команд уже будет за счастье

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как ситуация с коронавирусом может отразиться на футболе и количественном составе украинской Премьер-лиги, число участников которой в новом сезоне должно было бы вырасти с 12-ти до 14-ти. Ранее "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки.

"Проблемы будут, это сто процентов, – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Сергей Палкин. – Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелы будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой-второй лиг финансируются за счет продажи билетов, для них это очень сильный удар будет. А после коронавируса люди начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что все хорошо с коронавирусом, проблема преодолена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который будет заставлять еще долгое время находиться вне таких массовых мероприятий"

Сергей Палкин / Фото: Getty Images

"Нам надо будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном виде сохранилось. Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном, пострадают клубы первой лиги от этой ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует", – добавил генеральный директор "Шахтера"

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Ранее в горняцком клубе назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили "Шахтер". Ассистент главного тренера дончан Срна отметил Цыганкова, Миколенко, Шепелева и Шапаренко.

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