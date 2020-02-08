Коронавирус добрался до "Манчестер Юнайтед": "дьяволы" сразу же остались без новичка

Нигериец Игало, выступавший в Китае, не может присоединиться к "МЮ", несмотря на подписанный контракт

Одион Игало / Фото: Reuters

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Нигерийский форвард Одион Игало, ставший игроком "Манчестер Юнайтед" перед закрытием трансферного окна, не поможет "красным дьяволам" на испанском тренировочном сборе команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство "манкунианцев" из-за эпидемии коронавируса считает, что у 30-летнего форварда могут возникнуть проблемы с пересечением границы. Правительство Великобритании из-за вспышки нового вида вируса может ужесточить проезд для тех, кто посещал Китай в течение последних двух недель.

Отметим, что Одион Игало перешел в "МЮ" из китайского "Шанхай Шэньхуа" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Несмотря на проблемы с коронавирусом, дебют футболиста за манкунианцев может состояться уже 17 февраля, в 26-м туре АПЛ, в поединке против лондонского "Челси".

"Манчестер Юнайтед" был командой моего детства, – признавался ранее Одион Игало. – Мне нравилось смотреть по телевизору на Энди Коула и Дуайта Йорка. Они были моими кумирами, и играть на "Олд Траффорд" всегда было моей мечтой".

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Одион Игало / Фото: Getty Images

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Рыночная трансферная стоимость новичка "МЮ" составляет 6,5 млн евро.

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