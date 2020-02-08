Коронавирус добрался до "Манчестер Юнайтед": "дьяволы" сразу же остались без новичка

Нигерийский форвард Одион Игало, ставший игроком "Манчестер Юнайтед" перед закрытием трансферного окна, не поможет "красным дьяволам" на испанском тренировочном сборе команды. Об этом сообщает Sky Sports.
Руководство "манкунианцев" из-за эпидемии коронавируса считает, что у 30-летнего форварда могут возникнуть проблемы с пересечением границы. Правительство Великобритании из-за вспышки нового вида вируса может ужесточить проезд для тех, кто посещал Китай в течение последних двух недель.
Отметим, что Одион Игало перешел в "МЮ" из китайского "Шанхай Шэньхуа" на правах аренды, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Несмотря на проблемы с коронавирусом, дебют футболиста за манкунианцев может состояться уже 17 февраля, в 26-м туре АПЛ, в поединке против лондонского "Челси".
"Манчестер Юнайтед" был командой моего детства, – признавался ранее Одион Игало. – Мне нравилось смотреть по телевизору на Энди Коула и Дуайта Йорка. Они были моими кумирами, и играть на "Олд Траффорд" всегда было моей мечтой".
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В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Рыночная трансферная стоимость новичка "МЮ" составляет 6,5 млн евро.
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