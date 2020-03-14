Коронавирус добрался и до футболистов Франции: первые случаи заражения игроков профессиональных лиг

В клубах не называют имен инфицированных, но журналисты провели расследование

Футбольный клуб второй французской Лиги "Труа" объявил на официальном сайте, что у одного из игроков команды был диагностирован коронавирус. В клубе не называют имя инфицированного, однако по данным издания L’Équipe, это южнокорейский нападающий Хен Чжун Сук. Отметим, что это первый случай заражения игрока среди профессиональных лиг Франции. Ранее мы писали, что у самого дорогого футболиста мира подозревают коронавирус.

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Вторым зараженным футболистом страны почти сразу стал футболист "Осера", о чем также на официальном сайте сообщил клуб. Игрока академии с диагнозом коронавирус доставили в городскую больницу, академию закрыли на карантин, а всем ее работникам и воспитанникам дали предписание находиться дома. В заявлении отмечается, что состояние заболевшего футболиста не вызывает опасений.

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Мы также сообщали, что чемпионат Франции останавливают из-за коронавируса. Началось все с переноса пятничного матча "Лион" – "Реймс", а затем руководство Лиги 1 решило не ограничиваться малым.

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