Коронавирус – фейк, выдумка СМИ и распространяется он от вышек 5G: самые нелепые версии от спортсменов

На днях бывший футболист сборной Украины Александр Алиев пожаловался на плохое самочувствие, а затем сдал тест на коронавирус. Символично, что до этого футболист не верил в опасность вируса и называл его фейком. "Я думаю, что это все фейки. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк", – говорил воспитанник "Динамо".

Но при первых же симптомах Алиев испугался и побежал в клинику. К счастью, диагноз не подтвердился, но даже эта "ложная тревога" не заставила Алиева изменить свое отношение к коронавирусу.

Компанию в клубе скептиков Алиеву может смело составить боксер Александр Усик. Супертяжеловес выражал недоумение, почему люди паникуют, порождая еще больше панику? "Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", – заявил в начале эпидемии Усик.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди – Алиев, Усик – говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", – возмущался бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко у себя в Twitter.

Реклама

Но Усик продолжал шутить на тему болезни и ради смеха сообщил своим подписчикам в соцсетях, что он болен. Это новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают, шутил боксер. "Но я узнал. Это хэппивирус ", – смеялся Усик.

Волну "хэппивируса" подхватил российский тренер по боксу Антон Кадушин. Он пересекался с Усиком в Лондоне и позже опубликовал общую фотографию, подписав ее: "Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus".

/ Фото: Instagram

Реклама

И знаете что? По возвращению в Москву Кадушин сообщил, что инфицирован коронавирусом. Тренера посадили на самоизоляцию дома и прописали курс лечения. Кадушин придерживался всех предписаний, но продолжал относиться к вирусу скептически. "Вы знаете, я и сейчас не воспринимаю эту опасность всерьез. Я восемь лет назад переболел гриппом. Я в разы тяжелее болел, чем сейчас", – говорил тренер, используя ингалятор.

Когда эпидемия приобретала все большие масштабы Усик принялся раздавать советы, как вести себя в условиях карантина и обезопасить себя от заражения опасным вирусом. Хотя большинство из них противоречило рекомендациям МОЗ:

Самый страшный вирус, которым мы болеем, – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедайтесь и тогда будет все хорошо.

Если есть возможность, выезжайте за город, где есть лес, елочки, и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда в организме идет насыщение кислородом, так называемые вирусы, которые мы хапаем – уничтожаются.

Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана – хлорка тоже это все убивает.

Будьте поближе к своим родным, уходя на работу, обнимите и поцелуйте жену три раза, обнимите детей тоже по три раза. Маму, брата, друга не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и увеличивают годы нашей жизни.

Советы Усика, как побороть вирусы Видео: Instagram

Правда, позже Усик поменял свою риторику и поблагодарил врачей, ведущих борьбу с коронавирусом: "Угроза, которая стоит перед ними, гораздо больше, чем перед теми, кто сидит дома на карантине. Врач этого не может сделать, потому что врач помогает, спасает и лечит".

К сожалению, Алиев и Усик не единственные представители из мира спорта, кто пренебрежительно отнесся к предупреждениям об опасности недуга. Кода коронавирус только начинал распространяться за пределы Китая, люди азиатской внешности стали для одних изгоями, а для других – объектом для шуток. Так, звезда лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на видео смеялся над людьми, разговаривающими с азиатским акцентом. "Короно что-о-о? Пожалуйста, слушайте со звуком", – шутил футболист.

Реклама

Подобной "шуткой" отличился скандальный российский футболист Дмитрий Тарасов, "прославившийся" несколько лет назад тем, что провоцировал турецких болельщиков футболкой с Путиным. В этот раз игрок "Рубина" на своей странице в Instagram выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности и подписал "коронавирус". После публичной критики оба игрока, конечно же, извинились.

Также в компанию к ним затесался легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. После очередного матча голкипер, раздавая автографы, завел разговор с парнем азиатской внешности: "Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя?"

А вот для французского баскетболиста Руди Гобера шутка бернулась большими неприятностями. Игрок клуба НБА "Юта Джаз" на вопрос журналиста о коронавирусе во время пресс-конференции демонстративно потрогал все микрофоны, на столе и с улыбкой покинул зал. Все посмеялись, а спустя несколько дней тест Гобера на коронавирус дал положительный результат. Матч его команды сразу же отменили, а затем и вся лига ушла на карантин.

После череды шуток спортсмены начали выдвигать конспирологические теории относительно смертельного вируса. Будущий соперник Усика британец Дерек Чисора намекнул на искусственное происхождение коронавируса, намекая что это – наказание человечеству за разрушительный способ существования.

"Мы имеем огромные ресурсы, миллиарды денег, но люди все равно умирают, никто не знает, как это предотвратить. Как бы то ни было, это геноцид... Думаю, что люди – самые разрушительные существа. Я считаю, что коронавирус выведен искусственно", – считает Чисора.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев разместил инфографику на своей странице в Instagram, в которой приведена статистика смертности от различных заболеваний в год, намекая на то, то не так страшен коронавирус, как все думают.

INSTAGRAM

Чемпион мира по боксу американец Терен Кроуфорд пошел дальше и заявил, что вся эта паника вокруг коронавируса – сговор медиа с целью контролировать людей. У боксера возникли вопросы, "почему говорят, что все плохо, если продолжают вывозить мусор".

"Я не верю в то, что вокруг болеют и умирают люди, как нам об этом говорят. Я думаю, нас запугивают, пытаясь контролировать с какой-то только им известной целью. Медиа правят миром. Ты можешь сказать все что-угодно – и люди начнут это обсуждать, а затем бояться", – признался Короуфорд.

Но дальше всех пошел другой боксер из Великобритании Амир Хан. Боксер озвучил просто фантастическую теорию: коронавирус распространяется благодаря вышкам 5G-интернета.

"Я не думаю, что все это пришло из Китая. Все это – ложь. Ели летучих мышей или еще что-то? Это ерунда, я не верю. Все говорят про коронавирус, мне это надоело. Не думаете, что это может быть связано с вышками 5G? Их везде строят. Я думаю, что все это сделано людьми. Возможно, все это сделано, чтобы контролировать население", – говорил Хан.

К слову, истерию вокруг вышел поднял не только боксер. После серии таких заявлений в Великобритании вандалы сожгли несколько вышек, затем это же повторилось в Нидерландах и Хорватии.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама