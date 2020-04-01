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Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату

1 апреля, 14:27

Богдан Юрков

В УЕФА прорабатывают вариант, по которому главные матчи еврокубкового сезона пройдут без зрителей

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020 года из-за ситуации с коронавирусом могут пройти в тишине при пустых трибунах – без зрителей. Об этом сообщает британское издание The Independent. Данный вариант среди прочих обсуждается на сегодняшней видеоконференции УЕФА с 55 ассоциациями.

В УЕФА придерживаются той же позиции, что и в английской Премьер-лиге, – текущие турниры должны быть доиграны. Как мы писали ранее, для возобновления футбольного сезона предлагаются три даты – это середина мая, июнь или сентябрь.

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Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Напомним, финал Лиги Европы-2020 должен был бы пройти на стадионе "Энерга-Гданьск" в польском Гданьске 27 мая, а решающий матч Лиги чемпионов – 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Однако из-за пандемии коронавируса эти финалы уже отложены на неопределенное время.

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Отметим, что от Украины в нынешнем еврокубковом сезоне продолжает выступать "Шахтер", который в первой игре 1/8 Лиги Европы одолел в Германии "Вольфсбург" 2:1.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источники: Independent , Сегодня|Спорт

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