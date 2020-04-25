Коронавирус и зарплаты футболистов: агент рассказал, кто останется в выигрыше во время пандемии

Вячеслав Заховайло признал, что клубы уже активно меняют "правила игры": платить будут по-новому

Известный агент Вячеслав Заховайло, известный сотрудничеством с бывшими игроками сборной Украины Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой, высказался относительно влияния пандемии коронавируса на зарплаты футболистов. По словам агента, многих исполнителей ждет большое разочарование. Ранее мы писали, что, по неофициальным данным, в "Динамо" срежут зарплаты на 50 процентов.

"Провел первые официальные переговоры с одним из чешских клубов. Поделюсь инсайдом. Уверенности в том, что доиграют чемпионат, нет. Тем временем клубы делают попытку сокращать свои бюджеты, – написал у себя в Facebook футбольный агент Вячеслав Заховайло, проживающий в Праге. – В выигрыше остаются молодые игроки с минимальными зарплатами. Всех остальных игроков с высокими зарплатами ждет разочарование. Уже сейчас клубы вызывают агентов игроков и пытаются навязывать новые правила. Могу только подтвердить... Последствия пандемии изменят устоявшиеся финансовые условия игроков в европейских клубах"

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Ранеепротив сокращения зарплат выступил игрок "Зари"."В Украине у футболистов не такие большие зарплаты", – говорит ведущий полузащитник луганской команды Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому "Динамо".

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