Коронавирус косит российские клубы: на карантин ушла еще одна команда

Вспышка коронавируса зафиксирована еще в одном клубе футбольной Премьер-лиги России. После московских "Локомотива" и "Динамо", а также "Ростова" и "Уфы" COVID-19 добрался до рядов предпоследней команды в турнирной таблице РПЛ – "Оренбурга".
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"В "Оренбурге" тоже эпидемия! По моим данным, несколько игроков и сотрудников "Оренбурга" сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин. "Краснодар" имеет шансы пропустить второй тур подряд. Именно он – ближайший соперник "Оренбурга": матч запланирован на 27 июня, на 14:00", — цитирует Чемпионат.com телеграм-канал источника информации – инсайдера Нобеля Арустамяна.
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Ранее в России коронавирус впервые выявили у футбольного арбитра. "Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться", – недоумевает Максим Гаврилин.
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