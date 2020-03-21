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Коронавирус нашли у китайского футболиста "Эспаньола", заразились и пятеро его одноклубников

21 марта, 13:26

Вадим Авдасев

Игроки находятся в самоизоляции, а их состояние здоровье оценивают позитивно

Еще у одного спортсмена обнаружили заболевание коронавирусом. Испанское издание AS сообщило, что вирус подхватил китайский нападающий "Эспаньола" У Лей. Также мы писали, что коронавирусом заразился французский защитник "Валенсии" Мангала.

Ранее "Эспаньол" на официальном сайте объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе. Главный тренер команды Абелардо Фернандес рассказал, что у всех зараженных наблюдаются легкие симптомы и они следуют медицинским советам. В данный момент вся команда находится на двухнедельном карантине, который начался 13 марта.

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За здоровьем 28-летнего У Лея следит китайская ассоциация футбола, которая информирует, что форвард чувствует себя хорошо. В сезоне 2019/2020 футболист провел 35 матчей и забил пять мячей.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Испании Эспаньол коронавирус

Источник: isport.ua

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