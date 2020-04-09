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Коронавирус не дает защитнику "Динамо" за 3 млн евро перебраться в его новый клуб

9 апреля, 12:07

Богдан Юрков

Защитник Тамаш Кадар, которого "Шаньдун Лунэн" купил в феврале, сидит у себя в Венгрии - в Поднебесную его не пускают

Пандемия коронавируса не позволила экс-игроку киевского "Динамо" Тамашу Кадару перебраться в расположение его нового клуба "Шаньдун Лунэн", с которым еще в конце февраля Кадар подписал контракт на четыре года.Об этом рассказал агент венгерского футболистаШандор Варга, который, среди прочих, ведет и дела Сергея Реброва.

"Мой клиент Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из Венгрии. Сидит дома в Будапеште. Хотя в Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели. Все новые случаи только привозные, поэтому с возможностью прилета у них все очень и очень строго", – отметил агент Тамаша Кадара Шандор Варга

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Как мы писали ранее,"Шаньдун Лунэн" заплатил "Динамо" за Кадара 3 млн евро. Таким образом киевляне на нем даже немного заработали. По данным источника, в 2017 году венгр переходил из "Леха" в "Динамо" за 2,5 млн евро.

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Динамо Киев сборная Венгрии чемпионат Китая коронавирус Тамаш Кадар

Источник: sport24.ru

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