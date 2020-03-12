Коронавирус не делает исключений: заразился партнер Криштиану Роналду

Изолированный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани утверждает, что с ним все в порядке, и призывает всех к осторожности

У защитника "Ювентуса" одноклубника Криштиану Роналду – Даниэле Ругани – диагностировали коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба. "Ювентус" изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. Ранее сам Роналду сбежал от коронавируса из Италии в Португалию.

"Все вы прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке, – написал у себя в Instagram Даниэле Ругани. – В данный момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, кто трудится в больницах, столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает"

Ругани начинал профессиональную карьеру в 2013 году в составе "Эмполи", а с 2015 года выступает за "Ювентус". В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями и получил 1 желтую карточку.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В Италии на данный момент более 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания в результате заражения коронавирусной инфекцией, свыше 820 человек умерло.

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