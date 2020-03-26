Коронавирус нипочем: в чемпионате Италии хотят закончить сезон

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выразил надежду, что Серии А удастся доиграть нынешний сезон, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса. К слову, Андрей Шевченко выразил поддержку Италии в борьбе с коронавирусом.

"Пока я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Я делаю все возможное, чтобы это произошло. Мне очень трудно сдаться. Мы должны думать позитивно. В случае необходимости я даже обращусь к ФИФА и УЕФА за помощью организовать матчи после 30 июня, чтобы мы могли воспользоваться преимуществами июля и августа. На данный момент нет места для индивидуальных интересов", – сказал Гравина в эфире радиостанции Marte.

В Италии зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 7,5 тыс. погибших из-за COVID-19.

Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа.

По итогам прошлого года Андрей Шевченко вошел в число лучших тренером мира:

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