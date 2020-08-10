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Коронавирус обнаружен у главы Украинской ассоциации футбола Павелко

10 августа, 18:15

Олег Люлька Олег Люлька

Президент УАФ перешел на удаленный режим работы и рассказал, как чувствует себя после положительного теста

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Напомним, накануне стало известно, что COVID-19 диагностирован у двух футболистов "Динамо".

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле. УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами. Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление. Всем здоровья!" – написал у себя в Facebook Андрей Павелко

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Андрей Павелко

Андрей Павелко

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Сегодня также появилась информация, что коронавирусом заразился футболист сборной Украины. Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня отправлен на двухнедельную самоизоляцию.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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