Коронавирус обнаружен у главы Украинской ассоциации футбола Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Напомним, накануне стало известно, что COVID-19 диагностирован у двух футболистов "Динамо".

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко обозначен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я. Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи. Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле. УАФ, тем временем, продолжает соблюдение карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами. Имею боевой настрой и планы на скорейшее выздоровление. Всем здоровья!" – написал у себя в Facebook Андрей Павелко