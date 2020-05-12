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Коронавирус обнаружен у одноклубника Месси за 7 миллионов евро: заразился новичок "Барселоны"

12 мая, 19:51

Олег Люлька

Опасный вирус - у полузащитника Матеуса Фернандеса, но для здоровья Лионеля это - не угроза

Полузащитник "Барселоны" Матеус Фернандес, которого каталонцы купили в январе у "Палмейраса" за 7 миллионов евро, заразился коронавирусом. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Ранее мы сообщали, что "Барселона" возобновила тренировки без душа.

Впрочем, здоровье Лионеля Месси и других звезд "Барселоны" из-за обнаружения коронавируса у Матеуса Фернандеса не оказалось под угрозой – дело в том, что ранее каталонский клуб отдал своего 21-летнего новичка в аренду бывшей команде Андрея Лунина "Вальядолиду". Правда, числясь в ее составе, Матеус Фернандес пока не успел сыграть за нее ни одного матча.

Матеус Фернандес. Фото: fcbarcelona.com

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Матеус Фернандес. Фото: fcbarcelona.com

Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал еще один футболист "Вальядолида" Оскар Плано. 29-летний испанский полузащитник, как и Матеус Фернандес, теперь находится в условиях самоизоляции.

Читайте также: Игроки и тренеры "Шахтера" сдали тесты на коронавирус: смотрите, как это было

Как мы писали ранее,в чемпионате Испании готовятся к матчам каждый день в течение месяца. Ожидается, что футбол в режиме нон-стоп возобновится в Примере 12 июня, а завершится в июле.

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Барселона чемпионат Испании Вальядолид коронавирус Матеус Фернандес

Источник: Сегодня|Спорт

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