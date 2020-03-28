Коронавирус обрек "Реал" на распродажу: названа четверка звезд, которых принесут в жертву

"Королевский клуб" не будет никого покупать, пока не пополнит клубную казну поступлениями от супер продаж

Ситуация с коронавирусом заставляет считать каждую копейку даже грандов мирового футбола. Ранее мы сообщали, что из-за пандемии "Барселоне" вообще грозит банкротство. А теперь стало известно, как COVID-19 скорректировал трансферные планы главного конкурента каталонцев по чемпионату Испании – мадридского "Реала".

По данным испанского издания AS, "Реал" не будет совершать новые трансферы, пока не пополнит клубную казну поступлениями от продажи своих игроков. Называются четыре футболиста – Гарет Бейл, Хамес Родригес, Лукас Васкес и Мариано Диас.

Гарет Бейл / Фото: Reuters Реклама

Кроме того, не исключено, что "Реал" расстанется с Лукой Модричем, Марсело, Начо Фернандесом и Браимом Диасом, в случае с которыми рассматривается также вариант с арендой.

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Ранее тренер "Реала" назвал рецепт борьбы с коронавирусом. "Берегите себя, своих близких и наслаждайтесь своим домом. Это – единственный способ победить вместе", – написал у себя в Instagram Зинедин Зидан.

Смотрите, как до карантина "Реал" играл в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити":

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