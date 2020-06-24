"Коронавирус опасен не только для людей": Ургант высмеял футболиста, купившего маску из крокодиловой кожи

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче "Вечерний Ургант" пошутил над скандальным российским нападающим "Сочи" Александром Кокориным, накануне в целях защиты от коронавируса купившим маску из крокодиловой кожи почти за 30 тыс. рублей. Это порядка 400 евро.

"Александр Кокорин – знаменитый футболист, вы его знаете. Про него было очень много интересных новостей, связанных не только со спортом. Он игрок "Сочи" – одного из самых сильных клубов нашей страны, судя по последнему матчу. Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Или из кожи крокодила, если за нами сейчас следят слависты. Этот аксессуар обошелся Александру в 30 тыс. рублей. Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов. Что ты скажешь, Мить?" – обратился Ургант к своему соведущему Дмитрию Хрусталеву

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Александр Кокорин / Фото: Instagram

"Хочу в защиту Саши сказать, что он носит маски по правилам – меняет каждые два часа", – ответил Хрусталев

"Да? Конечно. Он состоятельный человек. Я не понимаю, зачем надо было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было к мокасинам приделать лямки. У Саши же есть мокасины из крокодиловой кожи?" – вновь обратился к соведущему Ургант

"Подожди, Вань. Я не очень хорошо разбираюсь в крокодилах, но у них толстая кожа. Если приложить к лицу, сложно дышать же", – предположил Хрусталев

"Это, Митя, зависит от того, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится – в ней есть клапан", – ответил Ургант, которого цитирует Чемпионат.com

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Напомним, что Александр Кокорин стал известен далеко за пределами России после того, как со своим другом, игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым, избил главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

При этом, что интересно, суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака.

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