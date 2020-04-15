Коронавирус подталкивает к "бартеру": "Барселона" и "Челси" затеяли грандиозную сделку

Чтобы не раскошеливаться, клубы решили обменяться своими звездными игроками - Коутиньо и Канте

Чтобы не раскошеливаться на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса, "Барселона" и "Челси" могут прибегнуть к громкому "бартеру" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, "Барса" готова отдать в "Челси" Филиппе Коутиньо взамен на Н’Голо Канте. Ранее игрок "Барселоны" отказался быть мешком картошки.

Стоимость обоих футболистов – как Филиппе Коутиньо, так и Н’Голо Канте – составляет примерно 70 млн евро. Отмечается, что в "Челси" недовольны формой 29-летнего француза Канте, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. Тогда как 27-летний бразилец Коутиньо в настоящее время выступает на правах аренды за "Баварию", однако мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. "Барселона" же хочет расстаться с ним, желательно на постоянной основе.

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Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересованы "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Реал". Коутиньо, в свою очередь, в качестве усиления рассматривали "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как забивает Коутиньо

Смотрите, как забивает Канте

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