Коронавирус подтвердился у 23-летнего немецкого футболиста – он заразился в конце прошлой недели

Защитник "Ганновера" Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба. 23-летний футболист был заражен в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. На данный момент он находится на карантине у себя дома. Ранее мы писали, что еще четыре европейских чемпионата закрывают свои стадионы из-за коронавируса.

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Несмотря на то что Хюберс с момента заражения не контактировал с одноклубниками, "Ганновер" в качестве предосторожности проверил на наличие инфекции всех своих игроков, тренеров и сотрудников клуба.

Тимо Хюберс/Фото ФК "Ганновер"

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"Тимо повел себя примерным образом. Сейчас у него нет симптомов. Узнав, что человек, с которым он контактировал, сдал положительный тест, он сразу же обратился ко врачу и отправился на карантин", — сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер.

Напомни, что вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из зараженных выздоровело более 60 000 человек. Спортивные события по всему миру либо отменяют, либо они проходят без зрителей. Так, мы сообщали, что матч 1/8 Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет при пустых трибунах.

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