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"Коронавирус положит конец нездоровым зарплатам футболистов": плюсы кризиса от босса "Баварии"

3 апреля, 17:22

Елена Павлова

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как пандемия повлияет на расходы клубов на трансферном рынке

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на расходы футбольных клубов на трансферном рынке и зарплаты игроков. По мнению, босса немецкого гранда, вся эта ситуация с карантином и приостановкой чемпионатов может пойти на пользу. Ранее мы писали, что коронавирус обвалит цены на футболистов: только одиозный Погба "похудеет" на 30 миллионов евро.

"С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс", – дает мнение Румменигге The Score.

Читайте также: Эхо коронавируса – назван срок, который понадобится футболистам, чтобы привести себя в форму

Отметим, что на данный момент практически все футбольные чемпионаты мира взяли паузу в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители пяти ведущих европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределенный срок. Тогда как Бельгия досрочно завершила свой чемпионат, а среди обладателей титула оказался и украинец.

Смотрите, как "Бавария" переиграла в Лиге чемпионов лондонский "Челси"

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