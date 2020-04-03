"Коронавирус положит конец нездоровым зарплатам футболистов": плюсы кризиса от босса "Баварии"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на расходы футбольных клубов на трансферном рынке и зарплаты игроков. По мнению, босса немецкого гранда, вся эта ситуация с карантином и приостановкой чемпионатов может пойти на пользу. Ранее мы писали, что коронавирус обвалит цены на футболистов: только одиозный Погба "похудеет" на 30 миллионов евро.

"С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс", – дает мнение Румменигге The Score.

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Отметим, что на данный момент практически все футбольные чемпионаты мира взяли паузу в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители пяти ведущих европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределенный срок. Тогда как Бельгия досрочно завершила свой чемпионат, а среди обладателей титула оказался и украинец.

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