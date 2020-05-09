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Коронавирус принес революцию в футбол: ФИФА разрешила пять замен и отменила VAR

9 мая, 09:41

Александр Трикиша

Местные федерации сами будут принимать решение о введении временных правок

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласилась внести временные поправки в футбольные правила, предложенные ФИФА, чтобы обезопасить игроков от рисков после завершения карантина, вызванного пандемией коронавируса. Ранее мы писали, что УЕФА не будет переводить европейские чемпионаты на систему "весна-осень".

Для всех соревнований, которые должны завершиться к 31 декабря 2020 года, было внесено изменение в количество замен в матче – команды смогут проводить по пять замен за игру. Правда, ФИФА все же оставила некоторые ограничения. По ходу матча команды, как и раньше, смогут проводить три замены, а еще двух игроков смогут снять в перерыве. Это было сделано, чтобы команды не злоупотребляли заменами ради задержки времени.

Решение о том, следует ли применять эту временную поправку, остается на усмотрении каждого отдельного организатора соревнования. В то же время ФИФА и IFAB позже обсудят продление этого правила на сезон 2020/21. Данные изменения в правила вступают в силу немедленно.

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Второе изменение касается Системы видеопомощи арбитрам. ФИФА разрешила местным федерациям отменить работу системы VAR, если они посчитают нужным. В этом случае также решение об отмене правила каждая лига будет принимать самостоятельно.

Также мы сообщали, что ФИФА ждет данные о российских спортсменах-нарушителях в ближайшие дни. Антидопинговое расследование подтвердило наличие футболистов среди тех, кто употреблял запрещенное.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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футбол ФИФА правила футбола

Источник: Сегодня|Спорт

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