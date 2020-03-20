Коронавирус против футбола: УЕФА назвал новые даты завершения сезона

Все национальные соревнования планируют завершить уже не до 30 июня, а до 31 августа

Рабочая группа УЕФА предложила национальным федерациям, клубам и европейским лигам три варианта календаря текущего сезона. Изначально велась речь о том, чтобы завершить розыгрыши чемпионатов и местных турниров, еврокубков, а также Лигу наций до 30 июня. Однако у боссов европейского футбола закрались сомнения, что в этот период удастся провести все поединки.

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Теперь же Европейский футбольный союз заявил, что, на всякий случай, предложены еще два варианта: закончить кампанию до 31 июля или до 31 августа. Отмечается, что в таком случае придется отложить старт следующего сезона, а также решить вопросы с футболистами, у многих из которых контракты завершаются в июне.

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Как мы писали ранее, УЕФА удивил фанатов тем, как будет называться Евро-2020, перенесенный из-за коронавируса. Несмотря на то, что турнир пройдет летом 2021 года, он все равно будет называться Евро-2020.

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