Коронавирус сбивает цену на дома футболистов: какой шикарный особняк не может продать бывший капитан "Челси"

В марте по просьбе своей жены Тони бывший защитник "Челси" и тренер "Астон Виллы" Джон Терри решил продать свой особняк в Суррее стоимостью 5,5 млн фунтов. Однако из-за пандемии коронавируса и длительного карантина люди не спешат расставаться с деньгами и рынок недвижимости стоит. Поэтому бывший капитан сборной Англии согласился скинуть цену – сообщает Daily Mail.

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Теперь за шикарный дом с шестью спальнями семья Терри просит на 500 тысяч фунтов меньше. Отметим, что огромный участок на Crown Estate находится недалеко от тренировочного поля "Челси" в Кобэме, где Терри провел большую часть своей игровой карьеры.

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В 2014 году футболист купил особняк у легенды гольфа Колина Монтгомери за 2,5 млн фунтов, но выложил немалые деньги за то, чтобы перестроить поле для гольфа и заменить его бассейном и открытой кухней.

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Напомним, что в 2017 году Терри вместе с супругой отдыхал на горнолыжном курорте. В это время в их особняк проникли грабители и вынесли драгоценностей на 400 тысяч фунтов. Перед этим мужчины испражнились возле кровати в спальне супругов. После чего Тони Терри не смогла там спокойно находиться, хоть воров и нашли.

"Этот дом стал кошмарным напоминанием о том, что произошло в прошлом. Один из мужчин оставил Джону грязный протест у подножия кровати. Бедная Тони до сих пор не может этого забыть. Они сразу начали искать новый дом", – рассказал друг семьи.

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Смотрите, как Джон Терри забивал за "Челси"

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