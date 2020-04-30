Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Коронавирус сделал Неймара и Мбаппе досрочными чемпионами Франции – источник

30 апреля, 14:25

Олег Люлька

В футбольной Лиге 1 поставили точку, присудив девятое в истории "золото" клубу "Пари Сен-Жермен"

Клуб Неймара и Мбаппе "ПСЖ" признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1. Об этом сообщил заместитель главного редактора авторитетного французского издания L’Equipe Жоэль Доменигетти. "Чемпионат завершен. Места в таблице зафиксированы. "ПСЖ" – чемпион Лиги 1", – написал Доменигетти.

Читайте также: В "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради возвращения из Парижа Неймара

Напомним, на днях премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране до сентября из-за пандемии коронавируса. Под отмену попал и чемпионат Франции по футболу. Но на тот момент еще не было решено, будет ли объявлен победитель сезона либо результаты первенства аннулируют.

Реклама

Ко второму варианту во Франции решили не прибегать, при этом пошли против УЕФА, призывавшего все европейские национальные ассоциации доиграть текущие первенства после паузы.

Неймар и Мбаппе

Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

Отметим, что, на момент остановки французской Лиги 1 "ПСЖ" лидировал в турнирной таблице, набрав 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым "Марселя" было на матч больше и 56 очков в активе. Третье место с 50 очками занимал "Ренн".

Реклама

Читайте также: Президент Франции разошелся: призывает все футбольные чемпионаты Европы завершить сезон

Это уже девятое чемпионство Франции в истории "ПСЖ", по этому показателю парижане догнали "Марсель" и теперь находятся в одном титуле от рекордсмена страны – клуба "Сент-Этьен".

Смотрите, как "ПСЖ" перед остановкой еврокубкового сезона обыграл в Лиге чемпионов "Боруссию"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции Неймар коронавирус Килиан Мбаппе

Источники: L'Equipe , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам ЗемлиФутбол
"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"Футбол
"23 игрока с коронавирусом в одной команде": в знаменитом клубе – разборки после скандальной "утечки"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...