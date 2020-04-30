Коронавирус сделал Неймара и Мбаппе досрочными чемпионами Франции – источник

Клуб Неймара и Мбаппе "ПСЖ" признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1. Об этом сообщил заместитель главного редактора авторитетного французского издания L’Equipe Жоэль Доменигетти. "Чемпионат завершен. Места в таблице зафиксированы. "ПСЖ" – чемпион Лиги 1", – написал Доменигетти.

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Напомним, на днях премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране до сентября из-за пандемии коронавируса. Под отмену попал и чемпионат Франции по футболу. Но на тот момент еще не было решено, будет ли объявлен победитель сезона либо результаты первенства аннулируют.

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Ко второму варианту во Франции решили не прибегать, при этом пошли против УЕФА, призывавшего все европейские национальные ассоциации доиграть текущие первенства после паузы.

Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

Отметим, что, на момент остановки французской Лиги 1 "ПСЖ" лидировал в турнирной таблице, набрав 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым "Марселя" было на матч больше и 56 очков в активе. Третье место с 50 очками занимал "Ренн".

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Это уже девятое чемпионство Франции в истории "ПСЖ", по этому показателю парижане догнали "Марсель" и теперь находятся в одном титуле от рекордсмена страны – клуба "Сент-Этьен".

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