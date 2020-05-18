Коронавирус сделал укранского футболиста досрочным чемпионом Шотландии

Нынешний сезон шотландской футбольной Премьер-лиги не будет доигран из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте национальной профессиональной футбольной лиги. По итогам совещания между лигой и входящими в ее состав клубами было принято решение, что провести оставшуюся часть чемпионата невозможно, в связи с чем он был завершен досрочно.

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Итоговое положение команд в турнирной таблице шотландского первенства было рассчитано по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте. Таким образом, чемпионский титул достался "Селтику", финишировавшему с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя в лице "Рейнджерс". Из высшего дивизиона вылетел расположившийся на последней, 12-й строчке, "Хартс". Прощайте, "сердца"!

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Это уже 9-й чемпионский титул "Селтика" кряду и 51-й – в истории. Напомним, ранее были досрочно завершены футбольные чемпионаты во Франции, Бельгии, Нидерландах, а также на Кипре.

Марьян Швед / Фото: Getty Images

Отметим, что чемпионом Шотландии в составе "Селтика" стал и украинец Марьян Швед. Правда, в нынешнем сезоне он провел за клуб из Глазго всего лишь 15 минут в матче с "Росс Каунти", который "кельты" выиграли со счетом 6:0. Добавим, что из-за коронавируса Шведу и другим игрокам "Селтика" урежут зарплаты.

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