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Коронавирус сделал укранского футболиста досрочным чемпионом Шотландии

18 мая, 15:37

Олег Люлька

В шотландской Премьер-лиге не стали доигрывать сезон из-за пандемии, присудив титул "Селтику" Марьяна Шведа

Нынешний сезон шотландской футбольной Премьер-лиги не будет доигран из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте национальной профессиональной футбольной лиги. По итогам совещания между лигой и входящими в ее состав клубами было принято решение, что провести оставшуюся часть чемпионата невозможно, в связи с чем он был завершен досрочно.

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Итоговое положение команд в турнирной таблице шотландского первенства было рассчитано по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте. Таким образом, чемпионский титул достался "Селтику", финишировавшему с 13-очковым отрывом от ближайшего преследователя в лице "Рейнджерс". Из высшего дивизиона вылетел расположившийся на последней, 12-й строчке, "Хартс". Прощайте, "сердца"!

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Это уже 9-й чемпионский титул "Селтика" кряду и 51-й – в истории. Напомним, ранее были досрочно завершены футбольные чемпионаты во Франции, Бельгии, Нидерландах, а также на Кипре.

Марьян Швед

Марьян Швед / Фото: Getty Images

Отметим, что чемпионом Шотландии в составе "Селтика" стал и украинец Марьян Швед. Правда, в нынешнем сезоне он провел за клуб из Глазго всего лишь 15 минут в матче с "Росс Каунти", который "кельты" выиграли со счетом 6:0. Добавим, что из-за коронавируса Шведу и другим игрокам "Селтика" урежут зарплаты.

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Смотрите, как Марьян Швед забивал в "Карпатах"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футболист чемпионат Шотландии Селтик коронавирус Марьян Швед

Источник: Сегодня|Спорт

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