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Коронавирус съедает миллионы Месси: стало известно, на сколько урежут зарплату Лионелю

25 марта, 09:36

Богдан Юрков

Месяц пребывания на карантине обойдется аргентинской звезде "Барселоны" в потерю почти 6 млн евро

Ранее мы сообщали, что игроки "Барселоны" не против урезания зарплат в период соревновательной паузы. Теперь стало известно, сколько именно могут потерять в деньгах Лионель Месси, Луис Суарес и другие футболисты каталонского клуба во время карантина, связанного с коронавирусом.

Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство "Барселоны" сделало игроками предложение серьезно укоротить заработную плату во время карантина – если футболисты согласятся, то недосчитаются 70 процентов ежемесячных выплат. Это предложение совета директоров "сине-гранатовых" сейчас изучается агентами и самими игроками.

Как мы писали ранее, капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает получать самую большую зарплату в мировом футболе – это 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Таким образом, в случае 70-процентного урезания, аргентинец будет терять 5,8 млн евро в месяц.

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, что чемпионат Испании был закрыт на карантин в начале марта сперва на две недели, а потом паузе в Примере был присвоен статус бессрочной- даты возобновления соревнований пока что попросту не существует.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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зарплаты Барселона чемпионат Испании Лионель Месси коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , sport.es

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