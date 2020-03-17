Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом

По примеру Евро-2020, первенство южноамериканских сборных также перенесли на следующий год

Кубок Америки-2020 по футболу перенесен на лето 2021 года. Причиной переноса турнира, в котором должны были бы принять участие Месси, Неймар и другие звезды южноамериканских сборных, является пандемия коронавируса. Напомним, аналогичное решение ранее приняли в УЕФА, перенеся Евро-2020 на лето-2021.

Отметим, что изначально Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии. Начиная с этого лета, турнир планировалось проводить раз в четыре года по четным годам, однако этим планам не суждено было сбыться.

Неймар / Фото: Getty Images

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Добавим, что в Кубке Америки-2020 должны были бы участвовать 12 сборных, разбитых на две группы. Группа Север – Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу. Группа Юг – Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

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Действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла перуанцев со счетом 3:1.

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