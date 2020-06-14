Коронавирус спровоцировал сердечный приступ у знаменитого тренера

Главный тренер соперника сборной Украины по финальной части Евро-2020 команды Нидерландов Рональд Куман переболел коронавирусом. Последствия инфекции могли вызвать проблемы с сердцем, из-за чего Куман вынужден был лечь в госпиталь и перенести операцию.

"Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда муж почувствовал себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже Рональд вернулся домой и почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, так как отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он перенес сердечный приступ", – цитирует Бартину Куман Libelle.

Куман признался, что перед тем, как почувствовал себя плохо, он проехал на велосипеде 96 километров. После госпитализации тренеру провели катетеризацию сердца. Позже Куман рассказал о своем состоянии после операции на сердце. Наставник признался, что очень испугался.

Под руководством Кумана сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций и квалифицировалась на чемпионат Европы после того, как пропустила Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана с национальной командой действует до 2022 года.

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Смотрите, как сборная Нидерландов играла в отборе на Евро-2020:

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