"Коронавирус убьет миллионы": ужасный прогноз от жены Анатолия Тимощука, проживающей в Германии

Бывшая жена украинского футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая проживает в Германии, поделилась с подписчиками жутким прогнозом относительно дальнейшего распространения коронавируса. Надежда, воспитывающая в Баварии 9-летних дочек от брака с Тимощуком – Ноа и Миа – пишет, что "коронавирус убьет миллионы" и ее "очень пугает уровень непонимания людей всего масштаба происходящего". Напомним, ранее Меркель "успокоила" немцев: коронавирусом заразятся 70% населения.

"Уже сегодня Италия вынужденно делает триаж! Это значит, что доктора оценивают, кому получить место в интенсивной терапии по признаку, кто имеет больше шансов выжить. В Италии уже сегодня не хватает мест и оборудования в интенсивной терапии. А в Украине мест для тяжелых больных даже не 25 тысяч, – пишет Надежда Навроцкая. – Сам по себе вирус не есть сильно хуже переносим, чем обычный грипп. Но проблема в том, что он слишком быстро распространяется! Именно поэтому вводится карантин. Именно поэтому каждый из нас должен сделать все, чтобы замедлить распространение вируса и не стать убийцей других"

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При этом на вопрос бывшего пресс-атташе Анатолия Тимощука Виталия Юрченко – "За гречкой бежать?" – Надежда Навроцкая в Facebook ответила: "Немцы почему-то бегут за туалетной бумагой. Сегодня в новостях видела: люди с тележками, и горы реально туалетной бумаги. Полки с мукой и рисом пустые, но это в больших городах. В нашей деревне пока вроде как-то все есть. Да и в любом случае, я точно не буду пирожки печь и рисом заедать))) Нам хватит и гречки, амаранта, перловки.. Их не покупают почти".

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Надежда Навроцкая и ее дочери. Фото – Facebook

Отметим, что, по состоянию на данный момент, в Германии коронавирусом заразилось 2 078 человек – трое умерло, 25 человек выздоровели.

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