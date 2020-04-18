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Коронавирус "убивает" "Барселону": испанский гранд теряет крупные деньги из-за пандемии

18 апреля, 09:27

Максим Перепелица

Каталонский гранд может недосчитаться 25 миллионов евро, если сезон не будет доигран

Испанское издание Marca поделилось информацией о размерах убытков "Барселоны" в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Источник сообщает, что каталонский клуб только от продажи билетов теряет по 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный матч на "Камп Ноу". Если сезон не будет доигран, "Барса" может потерять около 25 миллионов евро. Если ограничения коснутся и следующего сезона, клуб потеряет порядка 30 миллионов евро.

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Также добавим, что коронавирус сорвал возвращение Неймара в "Барселону". У каталонского клуба нет денег на трансфер бразильского нападающего.

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Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

Кстати, СМИ разузнали шокирующие подробности о новом спутнике матери Неймара. Потенциальный отчим Неймара был в отношениях с мужчинами и встречался с поваром футболиста.

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Смотрите, как забивает Месси за Барселону в Лиге чемпионов и чемпионате Испании:

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Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: Marca

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