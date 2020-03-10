Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей

Поединок команды Андрея Шевченко в Хожуве в последний день марта состоится при пустых трибунах

Генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачей Савицки сообщил, что товарищеский матч Польша – Украина в Хожуве 31 марта пройдет без зрителей. Причина – коронавирус и риск его распространения. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Матчи Польша – Финляндия во Вроцлаве и Польша – Украина в Хожуве пройдут без зрителей. Встречи будут транслироваться по телевидению", – написал Мачей Савицки у себя в Twitter

Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Футбольный союз Польши назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

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Информацию, что товарищеский матч между поляками и украинцами в Хожуве пройдет без зрителей, подтвердила и Украинская ассоциация футбола. Деньги за уже купленные билеты болельщикам обещают вернуть.

Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

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