Коронавирус в "Динамо": нападающий Русин сделал заявление о связи его свадьбы с заражением

Форвард киевлян уверяет, что его бракосочетание под Львовом не имеет отношения к вспышке заболевания в команде

Форвард "Динамо" Назарий Русин отреагировал на слухи о том, что коронавирус в столичном клубе мог распространиться из-за вспышки болезни на его свадьбе. Напомним, сегодня стало известно, что два футболиста основы "Динамо" заразились коронавирусом. Это 21-летний нападающий Русин и его сосед по комнате на базе киевлян – 22-летний полузащитник "бело-синих" Роман Вантух.

"Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21 июля, первый ПЦР-тест, который был сдан мной 30 июля, был отрицательным! Поэтому прошу не распространять недостоверную информацию", – написал Назарий Русин у себя в Instagram.

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Как сообщили ранее в "Динамо", Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин. Результаты ПЛР-тестов на коронавирус остальных игроков основного состава киевлян оказались негативными. Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.

"Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин", – говорится в заявлении на сайте столичного клуба.

Назарий Русин и его жена / Фото: Instagram

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Ранее стало известно, что Назарий Русин женился на подруге детства – выпускнице университета МВД и любительнице вокала. Церемония бракосочетания прошла в загородном комплексе недалеко от Львова.

Смотрите, как забивает Назарий Русин

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