Коронавирус в Италии ударит по Роналду и украинцам: "футбольное" заявление премьер-министра страны

Премьер-министр Италии заявил о возможной отмене всех поединков следующего тура Серии А

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте не исключил отмену и перенос всех матчей следующего тура Серии А. Ранее из-за вспышки эпидемии уже были перенесены четыре поединка футбольного чемпионата Италии, включая игру команды украинца Малиновского, на неопределенный срок в провинциях Ломбардия и Венето.

"Не думаю, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные соревнования и мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию. Будем следить за развитием этого заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на неделе", – приводит слова Конте Football Italia

Отметим, что в рамках следующего тура чемпионата Италии, 1 марта, должно было бы состояться "украинское дерби" "Аталанты" Руслана Малиновского против "Лечче" Евгения Шахова, а также матч претендентов на чемпионство – "Ювентуса" Криштиану Роналду против "Интера".

Добавим, что на этот момент в Италии подтверждено более 100 случаев инфицирования коронавирусом. От болезни в стране уже умерло три человека.

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Накануне жена украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновскогорассказала о коронавирусе в Италии. "В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией. Скончалась одна женщина в возрасте, по-моему, более 80 или 70 лет, и один мужчина находится в тяжелом состоянии. Власти советуют оставаться дома и не посещать людные места: супермаркеты, кафе и так далее. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Роксана Малиновская.

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