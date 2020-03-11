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Коронавирус в Лиге Европы: Испания не пустила к себе самолет итальянской "Ромы"

11 марта, 15:14

Богдан Юрков

Испанцы отказались принимать у себя команду из Италии, охваченной инфекцией COVID-19

Итальянская "Рома", возглавляемая бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, не полетит в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Севильей". Причина – самолету римлян не разрешили посадку в Испании, сообщает пресс-служба итальянских "волков" на странице клуба в Twitter.

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Встреча "Севилья" – "Рома" должна была пройти без зрителей в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в четверг, 12 марта. Ответный матч запланирован на 19 марта (Рим, "Стадио Олимпико"). В ближайшее время УЕФА сообщит свое решение по поводу этой ситуации.

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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Отметим, что Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На этот момент в стране выявлено 10 149 случаев заражения. Вирус унес 631 жизнь, выздоровело 724 человека.

Как мы сообщали, ранее на игру Лиги Европы с "Интером" в Милан отказался лететь "Хетафе". Президент испанского клуба предпочитает получить технический проигрыш от УЕФА, но не будет подвергать риску свою команду.

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Лига Европы Севилья Рома Италия коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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