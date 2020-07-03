Коронавирус в Запорожье: матч "Металлурга" в Первой лиге пришлось отменить

В Металлурге сообщили о случаях положительных тестов на коронавирус

Матч 22-го тура Первой лиги между львовским "Рухом" и запорожским "Металлургом" перенесен на более поздний срок в связи с получением положительных тестов на коронавирус в запорожском клубе. Об этом сообщается на официальном сайте ПФЛ. Ранее мы писали, что "Рух" уехал из Львова, чтобы играть в футбол.

"В ПФЛ обратился ФК "Металлург" Запорожье по поводу переноса матча 22 тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги сезона 2019/20 между командами "Рух" Львов – "Металлург" Запорожье в связи с получением положительных тестов на COVID-19 у футболистов ФК "Металлург" Запорожье. Администрация ПФЛ приняла решение перенести этот матч на более поздний срок", – говорится в заявлении.

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Отметим, что после 21-го тура Первой лиги "Рух" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на один бал, при этом у них на один матч меньше – ранее из-за коронавируса был перенесен матч "Руха" против "Авангарда". А вот "Металлург" занимает предпоследнее место в Первой лиге, от ближайшей команды их отделяют шесть очков.

Ранее мы писали, что Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", окончательное решение – за УАФ. Клуб из Львова из-за финансовых проблем не смог явиться на второй матч в Мариуполе.

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