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Коронавирус вырубил двух основных игроков "Манчестер Сити"

7 сентября, 13:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Эмерик Ляпорт и хавбек Рияд Марез находятся на самоизоляции

Еще два звездных спортсмена пострадали от коронавирусной инфекции. Футболисты "Манчестер Сити" Рияд Марез и Эмерик Ляпорт сдали положительные тесты на вирус. Об этом сообщил официальный сайт "Манчестер Сити". 29-летний атакующий полузащитник сборной Алжира и 26-летний французский защитник отстранены от тренировок и находятся на самоизоляции. К слову, одноклубника Зинченко ограбили на полмиллиона.

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При этом "горожане" информируют, что оба игрока не чувствуют никаких негативных симптомов заражения, однако сидят по домам согласно санитарного протокола Премьер-лиги. Клуб ждет скорейшего возвращения парней к тренировкам, ведь сезон чемпионата Англии должен начаться уже 12 сентября – в ближайшую субботу. Правда, стартовый матч "МанСити" запланирован на понедельник, 14 сентября. В этот день команда украинца Александра Зинченко примет аутсайдера минувшего сезона – "Астон Виллу".

Читайте о том, что сборная Чехии на матч Лиги наций против Шотландии выставит молодежь.

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Смотрите, как Марез забивал в Лиге чемпионов в ворота "Шахтера":

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футбол Манчестер Сити коронавирус Эмерик Ляпорт Рияд Марез
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