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Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

10 марта, 08:20

Юрков Богдан

При пустых трибунах пройдут еще два матча еврокубков - "Севилья" - "Рома" и "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"

УЕФА назвал еще два еврокубковых матча, которые пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Речь о первых поединках 1/8 Лиги Европы "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" в Греции и "Севилья" – "Рома" в Испании, которые состоятся в этот четверг, 12 марта. Ранее мы сообщали, что в Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

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Решение закрыть трибуны на игре "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" принято в связи с постановлением правительства Греции, которое ограничило посещение спортивных мероприятий в стране. Что касается поединка "Севилья" – "Рома", то в департаменте полиции Андалусии сообщили, что не смогут обеспечить усиленные меры безопасности на матче. УЕФА отреагировал закрытием трибун на игре.

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Отметим, что оставшаяся без поддержки болельщиков "Севилья" является рекордсменом по выигрышам Лиги Европы. Испанская команда становилась победителем этого турнира пять раз – с 2006 по 2016 годы.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от него скончались более 3,8 тысячи человек. При этом из заразившихся излечились более 60 тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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УЕФА Лига Европы Севилья Олимпиакос Рома Италия коронавирус Вулверхэмптон

Источник: Сегодня|Спорт

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