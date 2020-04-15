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Коронавируса больше нет: футболисты "Ювентуса" наконец-то излечились

15 апреля, 16:38

Елена Павлова

Выздоровления двух звезд официально подтвердила пресс-служба туринского клуба

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и его партнер по итальянской команде французский полузащитник Блез Матюиди наконец-то избавились от коронавируса. Это официально подтвердила пресс-служба клуба. Оба футболиста сдали по два теста на наличие вируса, и все они дали отрицательный результат.

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Это означает, что аргентинец и француз окончательно выздоровели и теперь не обязаны соблюдать строгую самоизоляцию. Напомним, что "Ювентус" объявил о заражении Матюиди коронавирусом 17 марта. Спустя четыре дня появилась информация, что инфицированными оказались Дибала и его девушка.

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Пауло Дибала забил шикарный гол со штрафного

Пауло Дибала забил шикарный гол со штрафного / Фото: Reuters

В начале апреля у Дибалы и его возлюбленной повторно нашли коронавирус, хотя до этого один из тестов показал отрицательный результат. "Три дня назад мы сдали анализы, которые оказались отрицательными. Мы прошли и третье тестирование – оно дало положительный результат. У нас все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое", – приводит слова Орианы El Mundo Deportivo.

Смотрите, как Дибала забивал за "Ювентус" до своей болезни

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Ювентус Турин выздоровление коронавирус Пауло Дибала Блез Матюиди

Источник: Juventus FC

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