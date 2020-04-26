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Короновирус помогает Лунину: раскрыта настоящая причина возвращения украинца в "Реал"

26 апреля, 16:21

Олег Люлька

Вариант с украинцем для "Королевского клуба" дешевле. Он получает в два раза меньше, чем француз Ареоля

Стало известно, почему именно Андрей Лунин, а не Альфонс Ареоля будет вторым вратарем мадридского "Реала" и главным сменщиком Тибо Куртуа в следующем футбольном сезоне. Ранее мы писали, что Лунин задержится в Сегунде чуть дольше, чем планировалось.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, "Реал" отдал предпочтение украинцу Андрею Лунину перед французом Альфонсом Ареоля при выборе второго голкипера на следующий сезон, исходя из экономических соображений. Из-за пандемии коронавируса клубы несут убытки, и мадридский гранд – не исключение. В "Реале" задумались над сокращением расходов и в этой связи отказались тратить деньги на выкуп Ареоля у "ПСЖ", а также на его зарплату, которая в два раза превышает оклад Лунина.

По данным испанских СМИ, французский голкипер Ареоля получает в "Реале" 2,7 миллиона евро, тогда как Лунин зарабатывает в два раза меньше – порядка 1,35 млн. Таким образом для "Королевского клуба" вариант с украинцем, который был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира-2019, попросту дешевле.

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Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

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Отметим, что Андрей Лунин до конца этого сезона на правах аренды защищает цвета одного из аутсайдеров второго испанского дивизиона – клуба "Реал Овьедо". Что касается Альфонса Ареоля, то он, скорее всего, вернется в "ПСЖ" и будет там бороться за игровое время и место в сборной Франции на Евро-2021.

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Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией (2:2)

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вратарь чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин Альфонс Ареоля

Источник: AS.com

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